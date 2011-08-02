〔欧股业绩〕法国巴黎银行第二季业绩不及预期,受累于希腊敞口(更新版)

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路透巴黎8月2日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)周二公布的第二季获利逊于预估,因希腊敞口带来冲击,且零售部门增长迟缓,盖过了投资银行业务所展现出来的韧性.

巴黎银行首席执行官Baudouin Prot坚持认为,贷款损失拨备金今年会进一步下降,尽管第二季提列的希腊相关拨备金达到5.34亿欧元(7.683亿美元).

于其它法国同业相比,该行所持的希腊主权债敞口最大,规模接近50亿欧元.法国巴黎银行是协调民间部门对希腊救助行动的主要参与者.

该行表示,持有23亿欧元2020年12月底到期的希腊债券,因参与救助而受到影响.该行将对该笔希腊债务减记21%,意味着其将无法全额收回这笔款项.

巴黎银行第二季净利为21.3亿欧元,低于预期,但较上年同期持平,汤森路透I/B/E/S调查分析师预估为22.3亿欧元.

不过该行第二季营收为109亿欧元,亦不如预期,低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的112亿欧元.

巴黎银行在法兰克福盘初微跌0.5%,交易量偏低.(完)