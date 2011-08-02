〔国际油市〕布兰特原油期货跌1美元,受疲弱的美国制造业数据拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月2日电---布兰特原油期货LCOc1周二跌1美元至每桶115.81美元,因疲弱的美国制造业数据引发市场对该国经济成长前景的担忧,且盖过了美国众议院通过债务协议以避免违约的消息.
0721GMT,布兰特原油期货下跌1.19美元至每桶115.62美元.美国轻质原油期货CLc1下滑0.79美元至每桶94.10美元.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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