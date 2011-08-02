版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 15:31 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌1美元,受疲弱的美国制造业数据拖累

路透伦敦8月2日电---布兰特原油期货LCOc1周二跌1美元至每桶115.81美元,因疲弱的美国制造业数据引发市场对该国经济成长前景的担忧,且盖过了美国众议院通过债务协议以避免违约的消息.

0721GMT,布兰特原油期货下跌1.19美元至每桶115.62美元.美国轻质原油期货CLc1下滑0.79美元至每桶94.10美元.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐