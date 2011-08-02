〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响

路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。