〔香港个股〕保利协鑫与润峰电力签定4,200兆瓦硅片长期供应合约

路透北京8月2日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)周二公布,与中国光伏电池和组件商--润峰电力有限公司签订4,200兆瓦(MW)硅片产品长期供应合约.

保利协鑫发布新闻稿称,在该合约下,保利协鑫从2011年7月起至2016年12月止,将向润峰电力提供总量4,200MW的太阳能硅片产品,合同条款中保留了价格调节机制.

保利协鑫的多晶硅年产能将在2011年底达到46,000吨,硅片年产能将在2011年底达到6.5吉瓦(GW).

润峰电力总部位于山东省济宁市,多晶硅太阳能光伏电池、组件生产能力1.25GW.

受欧洲市场光伏发电补贴政策调整影响,包括上游硅料在内的产业链价格跌至谷底.太阳能电池生产商为应对成本上升,纷纷与上游硅料厂家签订长期供货合约规避价格风险,亦有部分大厂通过自身建设多晶硅原料产能应对价格波动.

本地时间下午15:28时,保利协鑫下跌0.87%,报4.56港元,该股在过去三个月累计下跌17.11%. (完)