〔日本股市〕美国经济担忧打压日股收跌1.2%,汇率干预风险提供支撑(更新版)

(新增细节)

* 下一道支撑位料在9,750点

* 本周关注美国经济数据--分析师

* Tokyo Electron大幅调降财测後股价大跌,野村调降其评级

* 本田跑赢大盘,因季度利润优于预期

* 麒麟控股表现不错,受收购巴西啤酒商消息推动

路透东京8月2日电---日本股市日经指数周二收跌1.2%,受美国制造业数据疲弱和担忧美国主权债务评级或将下调的拖累,但日本政府当局干预外汇市场的风险加剧,提供盘势支撑.

数据显示,美国7月制造业增幅为两年来最慢,之前公布的亚洲和欧洲制造业数据也显示类似疲弱状态.这使得投资者尤为不安,特别美国将在周五公布就业数据.

"投资者担心日圆的升值,但他们更担忧的是全球周期性类股的产品需求是否会受影响,"Amundi Japan首席策略师Masanaga Kono表示.