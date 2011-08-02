〔日本股市〕美国经济担忧打压日股收跌1.2%,汇率干预风险提供支撑(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 下一道支撑位料在9,750点
* 本周关注美国经济数据--分析师
* Tokyo Electron大幅调降财测後股价大跌,野村调降其评级
* 本田跑赢大盘,因季度利润优于预期
* 麒麟控股表现不错,受收购巴西啤酒商消息推动
路透东京8月2日电---日本股市日经指数周二收跌1.2%,受美国制造业数据疲弱和担忧美国主权债务评级或将下调的拖累,但日本政府当局干预外汇市场的风险加剧,提供盘势支撑.
数据显示,美国7月制造业增幅为两年来最慢,之前公布的亚洲和欧洲制造业数据也显示类似疲弱状态.这使得投资者尤为不安,特别美国将在周五公布就业数据.
"投资者担心日圆的升值,但他们更担忧的是全球周期性类股的产品需求是否会受影响,"Amundi Japan首席策略师Masanaga Kono表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。