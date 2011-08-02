〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率持坚,因现汇疲软--IFR

IFR伦敦8月2日电---昨日美元/日圆创下危机後新低76.29日圆後,日本官方有可能出手干预,尽管自美元/日圆期权波动率在gamma需求支撑下持坚以来,现汇已回到77日圆上方.

一个月美元/日圆价平期权波动率从昨日的11.6-10.6%下滑,之後报11.1%,今日在伦敦盘初开报11.0%.一年期波动率在12.65%,周一亚洲交易时段报13.15-12.7%.

澳元/美元现汇扩大周一跌势,今日跌至1.0900下方,一个月期价平期权波动率因此自11.7%的低位回到12.4%.一年期价平期权波动率涨至14.1%,风险逆转指标(RR)则持稳--一个月期RR报1.5%,三个月期RR报2.55%,暗示市场偏好澳元卖权.

欧元/美元期权波动率周一晚间上涨,因现汇从1.4400跌至1.4200,今早波动率持坚,因现汇依然疲软.一个月期价平期权波动率从12.5%涨回13.2%,一年期波动率从13.2%涨至13.45%.一个月期/delta值为0.25的期权RR从1.9%升至2.35%,暗示市场偏好欧元卖权,两个月期/delta值为0.25的期权RR报2.55%.

欧元/瑞郎期权波动率升至雷曼破产危机以来最高位,因昨日现汇下滑逾400个点,逼近重要障碍位1.1000.一个月期价平期权波动率从之前的5.15%涨至16.25%之後,一直持坚.一个月期RR报2.7%,暗示市场偏好欧元卖权.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]