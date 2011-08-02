《日股业绩焦点》丰田4-6月为两年来首见亏损,但复苏迅速调高财测

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 全年营业利润预估从3,000亿日圆上修至4,500亿日圆
* 财年第一季营业亏损1,080亿日圆,为两年来首次季度亏损
* 预计将较原计划提前恢复正常生产--高层
路透东京8月2日电---日本丰田汽车(7203.T)周二公布两年来首次出现季度亏损,因日本强震损及产出,且日圆走强打击出口获利.不过丰田上调获利预估,因生产复苏迅速.
3月强震导致的供应吃紧得到缓解,步伐快于原先预期.丰田表示,9月生产将完全恢复,较先前预估提前约两个月.
但美元跌势料将进一步侵蚀获利,丰田在日本境内所生产的汽车中,一半以上用于出口.一名公司高层主管警告,在目前汇率水平下,丰田的国内运营难以盈利.
"财报给人的第一印象并不算糟.在美元兑日圆处于80日圆的情况下,还能有这样的表现不算太坏,"瑞穗资产管理股票投资部门副总Takashi Aoki表示.
"但这是否会利好股价表现就很难说了,因为公司努力之外的因素,将会带来更大的影响,例如日圆汇率以及美国主权债务议题等.我个人会密切观察日圆水平."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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