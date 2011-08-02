〔中国能源〕今年全年原油加工量将同比增长8.5%至4.6亿吨--工信部

路透北京8月2日电---中国工业和信息化部周二预计,2011年全年国内原油加工量同比增长8.5%,至4.6亿吨左右或约920万桶/日,显示出今年下半年的炼油生产将较上半年有所加速.

据国家统计局此前公布数据显示,今年上半年,中国原油加工量较去年同期增长7.1%.

刊登在工信部网站的报告显示,炼厂将于今年下半年提高产量.此前6月,中国的原油加工量于两年来首度下滑,炼厂因维修及紧缩政策损及成品油需求而减产.

工信部并预计,今年中国柴油表观消费量料将增长10.1%,至约1.72亿吨(353万桶/日);成品油表观消费量亦将增长8.8%,至2.67亿吨左右.

不过,由于中国的成品油定价机制近几个月来未能反映出国际油价的攀升趋势,今年5月,炼油业出现净亏损30.9亿元人民币,为2009年以来首次亏损.

另外,报告并称,预计中国2011年全年的原油产量约为2.1亿吨(420万桶/日),同比增长3-4%,较去年6.9%的创纪录增幅有所放缓.

以下为工信部对今年主要石油和化工制品的各项预估:

表观消费量:

原油 4.68亿吨 同比增6.5%

天然气 1,246亿立方米 同比增16.1%

成品油 2.67亿吨 同比增8.8%

柴油 1.72亿吨 同比增长10.1%

乙烯 1,713万吨 同比增长13.3

产量和加工量:

原油产量 2.1亿吨 同比增长3-4%

天然气产量 1,063亿立方米 同比增长12.5%

原油加工量 4.6亿吨 同比增长8.5%(完)

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