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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 16:03 BJT

〔韩国汇市〕韩国公债收益率下降,尽管升息临近

路透首尔8月2日电---韩国公债价格周二临近收盘扩大涨幅,此前美国和全球制造业数据疲软引发资金流向较安全资产,韩国公债价格已消化下周升息的预期.

指标五年期韩国公债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ下降5个基点至4.00%,三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ跌3个基点至3.87%,脱离周一触及的近五个月高位.

韩元利率互换KRWIRS也显示,较长期利率降幅超过短期国库券,令10年期较五年期利率互换利差缩窄至5个基点以内.

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