〔韩国汇市〕韩国公债收益率下降,尽管升息临近

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月2日电---韩国公债价格周二临近收盘扩大涨幅,此前美国和全球制造业数据疲软引发资金流向较安全资产,韩国公债价格已消化下周升息的预期.
指标五年期韩国公债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ下降5个基点至4.00%,三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ跌3个基点至3.87%,脱离周一触及的近五个月高位.
韩元利率互换KRWIRS也显示,较长期利率降幅超过短期国库券,令10年期较五年期利率互换利差缩窄至5个基点以内.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。