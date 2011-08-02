华为聘请英国政府前CIO担任全球网络安全官

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月2日电---世界第二大通信设备生产商华为HWT.UL称，聘请了英国政府前首席信息官约翰・萨福克（John Suffolk）担任全球网络安全官。
华为在声明中说，约翰・萨福克将从10月1日起上任，帮助华为改善网络安全系统。
他的工作地点在深圳，将直接向华为创始人兼首席执行官任正非汇报工作。
华为年营收为1850亿元，正在向消费终端产业积极进军。
华为曾积极聘用外籍人士，如前政府官员和业内高管，以巩固其在全球市场的地位。（完）
--编译：高虹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。