版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 15:59 BJT

〔新债招标〕中国徐工工程机械20亿三年中票中标利率5.62%--路透数据

路透北京8月2日电----路透数据NEWISSUEC显示,中国徐工集团工程机械有限公司周二(8月2日)在银行间债市

簿记建档发行20亿元人民币三年期中期票据,票面利率定为5.62%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

徐工工程机械 40 20 3 8/2簿记建档 光大银行 AAA 8/4 8/5

=============================================================================================(完)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐