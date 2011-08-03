〔新债招标〕中国国开行10年固息债利率4.90%,基本符合市场预期--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月3日电---业内人士周三透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]下午招标的10年期固息金融债,中标利率4.90%,基本符合市场此前的预测均值4.88%,认购倍数约为1.94倍.
该期债为国开行今年第44期金融债,以下为具体条款:
第44期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 8月9日
起息日 8月9日
分销期 8月4日-8月9日
上市日 8月15日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕/周晓峰; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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