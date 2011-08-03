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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 15:38 BJT

〔新债招标〕中国国开行10年固息债利率4.90%,基本符合市场预期--业内人士

路透上海8月3日电---业内人士周三透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]下午招标的10年期固息金融债,中标利率4.90%,基本符合市场此前的预测均值4.88%,认购倍数约为1.94倍.

该期债为国开行今年第44期金融债,以下为具体条款:

第44期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 10年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 8月9日

起息日 8月9日

分销期 8月4日-8月9日

上市日 8月15日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------------------(完)

--发稿 刘昕/周晓峰; 审校 乔艳红

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