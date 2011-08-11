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市场报道 | 2011年 8月 11日 星期四 11:16 BJT

〔新债招标〕中国国开行10年续发债收益率4.5506%,低于预期--业内人士

路透上海8月11日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的10年期续发金融债,中标收益率4.5506%,低于4.65%的市场预测均值,认购倍数约为1.79倍.

业内人士并称,国开行同时招标的五个月(153天)期贴现金融债,中标收益率4.1494%,认购倍数1.61倍.

该两期债为国开行今年第45期、第46期金融债,以下为具体条款:

第45期 46期(2007年第25期增发债)

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发行总量 不超过150亿元 不超过150亿元

期限/计息方式 153天/贴现 10年/固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 8月16日 8月18日

起息日 8月16日 8月18日

分销期 8月12日-年8月16日 8月12日-8月18日

上市日 8月18日 8月24日

基本承销额 无 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留 保留

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第46期国开债为国开行2007年第25期金融债券的增发债券,期限10年,债券起息日为2007年11月29日,兑付日为2017年11月29日,票面利率5.07%.

--发稿 刘昕/曲伟治; 审校 张喜良

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