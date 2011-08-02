〔中国债市〕7月银行债券托管增量创年内最大,保险则创历史新高月减持(更新版)

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路透北京8月2日电---中国商业银行7月份在银行间债市债券托管单月增量创去年11月以来的最大值,债市另一主要投资主体--保险机构7月净减持量则创出历史新高.

中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,7月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.04万亿(兆)元人民币,当月增加1,782亿元,连续第三个月净增持.

而减持量创出历史新高的保险机构7月单月债券减持量为493亿元,上月其刚创出今年来最大单月增量;基金公司债券托管量在7月再次转为增持,净增量为667亿元.

数据并显示,7月发行债券5,795亿元,当月末债券托管量为20.73万亿元,较上月增加2,172亿元.其中,基金公司和保险机构的债券托管馀额分别为1.42万亿元,和2.01万亿元.

以下为2011年7月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年7月末 当月增减

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商业银行 140,410 +1,782

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基金公司 14,173 +667

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保险机构 20,052 -493

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证券公司 1,650 -93

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以下为2011年7月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2011年7月末 当年增减 当月增减

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政府债券 70,497 +3,869 +1,068

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央行票据 25,498 -15,411 -1,250

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政策性金融债 62,111 +10,507 +1,661

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政府支持机构债 1,090 -- --

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商业银行债 7,618 +1,523 +30

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非银行金融机构债 567 -- --

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企业债券 16,037 +1,526 +90

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短期融资券 7,105 +575 +234

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中期票据 16,551 +3,015 +337

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集合票据 87 +32 +3

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资产支持证券 101 -81 --

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外国债券 40 -- --

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合计 207,303 +5,555 +2,172

以下为2011年7月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2011年7月 2010年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,795 95,088

美元债 -- 4

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现券交割量

(银行间) 66,369 676,872

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回购交割量 103,918 947,929

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债券兑付量 4,036 67,387

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)