《中国新债预测》国开行10年固息债利率预测均值4.88%,接近二级市场

* 招标品种: 国开行10年固息债

* 招标金额: 至多200亿元人民币

* 预测均值: 4.88%

* 预测区间: 4.84%-4.93%

* 招标时间: 周三(3日)14:30-15:30

* 受访人数: 八位(银行、券商和保险)

路透上海8月2日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三将招标发行10年期固息债.路透调查显示,近期资金面紧张相对缓解,且二级市场同类券绝对收益率较高将吸引更多配置需求,预计明日该期债中标利率将接近二级市场水平,预测均值落在4.88%.

北京一位银行交易员表示,资金紧张状况目前有所缓解,预计该期债的需求应该会好于前几期的国开债,仍以配置需求为主,但发行利率不太会低于二级市场.

"国开行(的债)一般都是高投的(投资者要求收益率较高),因为供给量比较大,不是稀缺债种,"他说,"另外也面临着商业化改造等不确定性,风险溢价也要体现在(发行利率)里面."

中国银行间市场周二回购利率几乎全线下行.央行今日有220亿元正回购到期,货币市场资金面得以补血.隔夜回购利率已跌至3%以下,为近期相对偏低的水平;但七天期品种受到5日存款准备金调整缴款的影响,跌势相对较缓.[ID:nCN1869897]

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报4.8706%.二级市场剩馀期限接近10年的国开行固息金融债最新成交CN110241=CFXS收益率为4.8750%.

该期债为国开行今年第44期金融债.具体条款如下:

第44期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 10年/固息

招标时间 8月3日14:30-15:30

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 8月9日

起息日 8月9日

分销期 8月4日-8月9日

上市日 8月15日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)