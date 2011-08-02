《中国新债预测》国开行10年固息债利率预测均值4.88%,接近二级市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 招标品种: 国开行10年固息债
* 招标金额: 至多200亿元人民币
* 预测均值: 4.88%
* 预测区间: 4.84%-4.93%
* 招标时间: 周三(3日)14:30-15:30
* 受访人数: 八位(银行、券商和保险)
路透上海8月2日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三将招标发行10年期固息债.路透调查显示,近期资金面紧张相对缓解,且二级市场同类券绝对收益率较高将吸引更多配置需求,预计明日该期债中标利率将接近二级市场水平,预测均值落在4.88%.
北京一位银行交易员表示,资金紧张状况目前有所缓解,预计该期债的需求应该会好于前几期的国开债,仍以配置需求为主,但发行利率不太会低于二级市场.
"国开行(的债)一般都是高投的(投资者要求收益率较高),因为供给量比较大,不是稀缺债种,"他说,"另外也面临着商业化改造等不确定性,风险溢价也要体现在(发行利率)里面."
中国银行间市场周二回购利率几乎全线下行.央行今日有220亿元正回购到期,货币市场资金面得以补血.隔夜回购利率已跌至3%以下,为近期相对偏低的水平;但七天期品种受到5日存款准备金调整缴款的影响,跌势相对较缓.[ID:nCN1869897]
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报4.8706%.二级市场剩馀期限接近10年的国开行固息金融债最新成交CN110241=CFXS收益率为4.8750%.
该期债为国开行今年第44期金融债.具体条款如下:
第44期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标时间 8月3日14:30-15:30
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 8月9日
起息日 8月9日
分销期 8月4日-8月9日
上市日 8月15日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
--发稿 刘昕/周晓峰; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。