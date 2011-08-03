〔新债招标〕中国五年续发国债收益率3.9278%,远高于预期--业内人士

路透上海8月3日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币五年期续发国债,中标收益率为3.9278%,远高于此前3.81%的预测均值.

业内人士并透露,此次边际(最优)中标收益率为4.0437%;首场投标倍数约1.1倍.市场此前预测区间为3.77%-3.85%.

该期债为今年第14期五年国债的续发债,票面利率3.44%,按年付息.该债最新双边报价tCN110014=CFXM显示为3.8000/3.8000%.

该续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.本期债8月4日开始续发行,8月8日发行结束.续发行部分从8月10日起与原发行部分合并上市交易.(完)