〔企业并购〕日本麒麟以26亿美元收购巴西啤酒商Schincariol控股权(更新版)

(增加背景和高管评论)

路透东京8月2日电---日本麒麟控股(2503.T)宣布收购巴西主要啤酒和软饮料生产商Schincariol的控制性股份,涉及资金39.5亿雷亚尔(26亿美元),这是麒麟首次跨入快速成长的巴西市场.

该公司周二宣布,已买入Aleadri-Schinni Participacoes e Representacoes S.A.的全部流通股,後者持有Schincariol的50.45%股份,Schincariol是巴西第二大啤酒生产商和第三大软饮料制造商.

巴西是全世界第三大啤酒市场,仅次于中国和美国.得益于经济蓬勃发展和工薪收入上升,近年来巴西啤酒消费量增长.该市场由全球最大酿酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)主导,市场份额高达近70%.

汤森路透资料显示,这宗交易是今年日本企业第三大海外收购案,仅次于今年5月武田药品(4502.T)斥资137亿美元购入Nycomed International,以及3月Terumo(4543.T)投资26.3亿美元收购CaridianBCT.

"时机是这笔交易的关键战略,而非汇率水准.我不认为我们只是因为日圆走强而加快行动,正如我也不认为,如果日圆疲软我们就会没那麽积极,"麒麟控股社长三宅占二称.

麒麟将以手头现金和贷款收购,可借此进入Schincariol的全国分销网络和13处生产设施.(完)