〔企业并购〕日本麒麟以26亿美元收购巴西啤酒商Schincariol控股权(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(增加背景和高管评论)
路透东京8月2日电---日本麒麟控股(2503.T)宣布收购巴西主要啤酒和软饮料生产商Schincariol的控制性股份,涉及资金39.5亿雷亚尔(26亿美元),这是麒麟首次跨入快速成长的巴西市场.
该公司周二宣布,已买入Aleadri-Schinni Participacoes e Representacoes S.A.的全部流通股,後者持有Schincariol的50.45%股份,Schincariol是巴西第二大啤酒生产商和第三大软饮料制造商.
巴西是全世界第三大啤酒市场,仅次于中国和美国.得益于经济蓬勃发展和工薪收入上升,近年来巴西啤酒消费量增长.该市场由全球最大酿酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)主导,市场份额高达近70%.
汤森路透资料显示,这宗交易是今年日本企业第三大海外收购案,仅次于今年5月武田药品(4502.T)斥资137亿美元购入Nycomed International,以及3月Terumo(4543.T)投资26.3亿美元收购CaridianBCT.
"时机是这笔交易的关键战略,而非汇率水准.我不认为我们只是因为日圆走强而加快行动,正如我也不认为,如果日圆疲软我们就会没那麽积极,"麒麟控股社长三宅占二称.
麒麟将以手头现金和贷款收购,可借此进入Schincariol的全国分销网络和13处生产设施.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。