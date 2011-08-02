〔中国期市〕LME期铜受全球经济放缓担忧打压,但受智利罢工事件支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 疲弱的制造业数据引发市场担心全球经济放缓
* Escondida矿罢工进入第12天,为LME期铜提供支撑
* 美国参议院料通过债务上限协议
* 市场关注:1230GMT将公布的美国6月个人所得/支出/个人消费支出物价指数
路透上海8月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周二在亚洲交易尾段时小幅下跌,美国、亚洲和欧洲制造业数据疲弱引发市场担忧全球经济放缓,期铜因此承压.
LME期铜一度上涨0.8%至9,726美元的盘中高位,因受到全球最大铜矿智利Escondida罢工持续的支撑,但之後回吐稍早涨幅.
0727GMT,LME三个月期铜CMCU3微跌0.1%,报每吨9,636.25美元,上一交易日曾下挫1.8%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。