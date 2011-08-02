版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 16:32 BJT

〔中国期市〕LME期铜受全球经济放缓担忧打压,但受智利罢工事件支撑

* 疲弱的制造业数据引发市场担心全球经济放缓

* Escondida矿罢工进入第12天,为LME期铜提供支撑

* 美国参议院料通过债务上限协议

* 市场关注:1230GMT将公布的美国6月个人所得/支出/个人消费支出物价指数

路透上海8月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周二在亚洲交易尾段时小幅下跌,美国、亚洲和欧洲制造业数据疲弱引发市场担忧全球经济放缓,期铜因此承压.

LME期铜一度上涨0.8%至9,726美元的盘中高位,因受到全球最大铜矿智利Escondida罢工持续的支撑,但之後回吐稍早涨幅.

0727GMT,LME三个月期铜CMCU3微跌0.1%,报每吨9,636.25美元,上一交易日曾下挫1.8%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐