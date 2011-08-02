《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月2日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日的下跌令欧元最终收在1.4315和1.4330美元的55日和100日移动均线下方,并且正在1.4185美元附近寻得一部分支撑,该水平为7月5日低位1.3835美元到近期高点1.4535美元间升势的50%回档位.
欧元/美元此番收在1.4300美元区域下方,提升了其进一步走弱的可能性;同时亦强化了上周录得的蜡烛反转形态.若欧元/美元突破1.4185美元水平,将测试1.4030美元附近和200日移动均线的下一道关键水平.
只有欧元/美元收盘回到1.4340美元上方,才会打开上探昨日高点1.4450美元的可能.
美元/日圆:在昨日出现十字星蜡烛线後,市场走势不明朗.美元在反弹前距离低位76.25日圆距离不远.反弹暗示短期内在76.20/30日圆区域附近有良好支撑.美元若需要获得上涨动力,则需要升穿上周末段一直难以突破的78.50/60水平.
欧元/英镑:昨日欧元反弹未能突破0.8800英镑的阻力位,由此未来仍有可能进一步下跌.只要欧元/英镑在55日移动均线0.8835下方交投,若跌破0.8700美元,就有滑向5月低位0.8610美元的可能性.
英镑/美元:昨日仅勉强守住1.6250/60美元支撑区域,但反弹前与1.6240美元低位的距离非常接近.就进一步升向1.6520美元和今年高点1.6745美元而言,该低点仍将是关键的支撑位.不过,昨日的走势表明支撑位有可能失守.
如果英镑能够保持在1.6250/60美元下方,则很有可能跌向1.6180/1.6200水平.该水平在7月中旬多数时间时曾扮演强劲阻力位.只有英镑/美元跌破1.6180美元,才会重启下探1.6080美元轴心点的走势.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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