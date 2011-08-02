〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及两个月高位,但经济成长忧虑犹存

路透伦敦8月2日电---英镑兑欧元周二触及两个月高位,因对欧元区二线国家债务问题的担忧重燃;不过英镑兑美元未能上涨,稍後将公布的英国建筑活动数据恐将打压英镑.

周一公布的疲弱制造业数据显示,英国经济增长乏力.如果稍後公布的该数据弱于预期,则可能确认经济增长乏力的景象.