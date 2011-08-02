〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及两个月高位,但经济成长忧虑犹存

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月2日电---英镑兑欧元周二触及两个月高位,因对欧元区二线国家债务问题的担忧重燃;不过英镑兑美元未能上涨,稍後将公布的英国建筑活动数据恐将打压英镑.
周一公布的疲弱制造业数据显示,英国经济增长乏力.如果稍後公布的该数据弱于预期,则可能确认经济增长乏力的景象.
英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)将于0830GMT公布,预计该数据将自6月的53.6降至53,不过部分分析师称,该数据有可能略微疲软.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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