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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 16:40 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及两个月高位,但经济成长忧虑犹存

路透伦敦8月2日电---英镑兑欧元周二触及两个月高位,因对欧元区二线国家债务问题的担忧重燃;不过英镑兑美元未能上涨,稍後将公布的英国建筑活动数据恐将打压英镑.

周一公布的疲弱制造业数据显示,英国经济增长乏力.如果稍後公布的该数据弱于预期,则可能确认经济增长乏力的景象.

英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)将于0830GMT公布,预计该数据将自6月的53.6降至53,不过部分分析师称,该数据有可能略微疲软.

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