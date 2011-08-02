〔中国债市〕现券收益率略跌,短期利率品种交投热情增加

路透北京8月2日电---中国银行间债市周二现券收益率略跌,主要表现在短期利率产品.银行体系资金面状况继续纾缓,投资者对流动性好的利率品种参与热情有所增加,但对後市并不乐观,投资者总体仍显谨慎.

"流动性现在是好点了,但感觉买的比较谨慎,买的也不大着急."北京一银行交易员称.

该交易员并表示,尽管现在债市收益率处于相对高位,对于银行等机构的投资户有吸引力,但交易户还比较谨慎,因当前通胀高企,即使央行不上调准备金率,後市资金面也可能再紧张起来.

"期限短的利率产品交投活跃些,尤其是央票,流动性比较好,...收益率有2-3个基点的下跌."他并指出,中长期利率产品交投欠活跃,信用产品更显清淡.

中国银行间市场资金面周二偏于宽松.央行今日有220亿元正回购到期,货币市场资金面得以补血,流动性继续转宽松,回购利率几乎全线下行..[ID:nCN1869897]

剩馀期限近0.32年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.30元人民币,对应收益率3.7624%,成交143.64亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8249 4.8653

上日 3.0426 5.0104

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6047/3.5337

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.7624/3.6984

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3054/4.2254

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