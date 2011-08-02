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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 16:54 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,因大宗商品下滑且日圆持续走强

路透东京8月2日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二结算价下跌0.6%,因大宗商品下滑,且日圆兑美元持续强劲.即便美国似已避免债务违约,外界仍然忧虑全球经济.

TOCOM指标期胶1月合约<0#JRU:>结算价下跌0.6%,或2.5日圆,至每公斤387.2日圆.

上海期胶交投最活跃的1月合约SNRF2下滑1.3%,至每吨35,725元人民币.成交447,532口.

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