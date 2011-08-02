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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 17:13 BJT

《外汇动态》法国东方汇理银行建议买入韩元/印尼卢比

0634GMT---法国东方汇理银行建议买入韩元/印尼卢比KRWIDR=R,该行指出,与印尼卢比相比,韩元有更多上涨潜力,因受股市资金流和利率前景支撑.

法国东方汇理银行称韩国股市估值被低估,而印尼市场则被高估.

"现在是买入韩元兑卢比的好时机,特别是该货币对尚未从金融危机後的跌势中恢复过来.我们建议在8.1488买入一年期韩元/印尼卢比无本金交割远期外汇(当前美元/韩元即期汇率参考价为1050.75,美元/印尼卢比则为8477.),目标价为8.6378,可在7.9044设停损单."法国东方汇理银行在一份报告中表示.

韩元/印尼卢比现汇报8.05,自去年7月以来一直处于上涨趋势.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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