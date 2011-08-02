《外汇动态》法国东方汇理银行建议买入韩元/印尼卢比

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0634GMT---法国东方汇理银行建议买入韩元/印尼卢比KRWIDR=R,该行指出,与印尼卢比相比,韩元有更多上涨潜力,因受股市资金流和利率前景支撑.
法国东方汇理银行称韩国股市估值被低估,而印尼市场则被高估.
"现在是买入韩元兑卢比的好时机,特别是该货币对尚未从金融危机後的跌势中恢复过来.我们建议在8.1488买入一年期韩元/印尼卢比无本金交割远期外汇(当前美元/韩元即期汇率参考价为1050.75,美元/印尼卢比则为8477.),目标价为8.6378,可在7.9044设停损单."法国东方汇理银行在一份报告中表示.
韩元/印尼卢比现汇报8.05,自去年7月以来一直处于上涨趋势.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。