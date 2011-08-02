《外汇动态》法国东方汇理银行建议买入韩元/印尼卢比

"现在是买入韩元兑卢比的好时机,特别是该货币对尚未从金融危机後的跌势中恢复过来.我们建议在8.1488买入一年期韩元/印尼卢比无本金交割远期外汇(当前美元/韩元即期汇率参考价为1050.75,美元/印尼卢比则为8477.),目标价为8.6378,可在7.9044设停损单."法国东方汇理银行在一份报告中表示.