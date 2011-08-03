〔中国票据市场〕转贴利率高位盘整,谨慎交投心态仍延续

路透上海8月3日电---中国票据市场转贴利率报价周三高位盘整.7月经济数据公布在即,官方又多强调以稳定物价总水平为首要任务,机构对紧缩政策的预期不减,但转帖利率此前已经历一波飙升行情,未来上行空间应有限,平淡市况估计还会延续.

"即使加息也不过就是(票据利率)进一步上涨,利率已经比较高位,之前涨得太多,"上海一银行交易员表示.

近期市场延续平淡的状态,交投极为谨慎.他指出,毕竟各家银行信贷规模仍然很紧张,票据市场利率高企的状况还会延续.

资金面好转并未给票据市场带来更多的利好.华北一银行交易员认为,银行间资金利率已经明显下降,但更多受货币市场时点因素左右,实际资金状况仍存在不确定性,票据市场利率并未因此明显走低.

中国国家统计局将于下周二(9日)公布7月居民消费价格指数(CPI)等宏观数据.

中国银行间市场周三资金面继续好转.由于近期央行公开市场回笼力度有限,受到期债券等资金补充影响,银行体系流动性继续转宽,大型商业银行资金出借意愿提升.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5065/7.9885 8.8536/8.3265 9.3845/8.6472

上日 8.4415/7.8985 8.8190/8.2450 9.3845/8.6472

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变动 +6.50bp/+9.00bp +3.46bp/+8.15bp +0.00bp/0.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价稍有下行**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.8929%,较上日的6.9093%稍有下行.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.5319/3.4609 3.3931/3.3371

上日 3.6047/3.5337 3.3980/3.3430

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)