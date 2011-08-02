〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,美债最新动态影响不大(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元即期汇价收跌

* 跟随中间价走弱後,即期汇价窄幅盘整

* 没有新因素出现之前,即期汇价或难脱盘整之势

* 美国举债上限议案新动态,对国内汇市影响不大

路透北京8月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周二收跌,主要受隔夜国际美元走高及人民币中间价走弱牵引;盘中为窄幅整理走势.

"即期汇价被中间价反弹带上来後,没什麽follow,交投很清淡,"上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.4382 6.4365 6.4402 6.4419 6.4399 6.4340

他并表示,当前客盘结售汇数量基本相近,在没有新的影响因素出现之前,即期汇价或难脱盘整之势.

针对美国举债上限议案的最新动态,上述交易员则指出,从这个问题暴露伊始,其就认定议案的通过只是时间问题;最终美国两党(共和党和民主党)基于国家利益,将美国的债务问题後推了相当长的时间;该事件对国内即期汇市的影响不大.

美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.[ID:nCN1868851]民主党占优的参议院将在周二1600GMT对调高举债上限议案进行投票.如果议案在参议院也得到通过,将提交给总统奥巴马签署,从而成为法律.[ID:nCN1868837]

东京汇市避险货币瑞郎周二因全球经济疑虑而上扬,即便是美国众议院赶在最後一刻通过上调美国举债上限的议案,使得美国看来已避开债务违约. [FRX/CN]

以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3660/30 6.3600

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4230/35 6.4190

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水380点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4002元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)