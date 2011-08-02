分析：美债违约威胁消退,但亚洲需防更多风险

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Emily Kaiser

路透新加坡8月1日电---美国终于避开一场债务违约危机，但这只是解决了西方国家及其亚洲债权国一个迫在眉睫的财政问题。

美国主权债仍以不可持续的态势发展，而投资者越来越不情愿低息借款给欧洲国家，因此欧洲和美国都可能再次面临危及市场的严重不确定性。

路透数据显示，亚洲整体而言政府资产负债状况良好，有充足外汇储备，可应对投资流向突然逆转的局面。

新加坡和中国等亚洲国家已采取步骤，减持美元资产，而美国濒临违约的情况，可能强化这种趋势。

但亚洲还是有一些经济体容易受到冲击。譬如台湾，外国投资者持有台湾共4,800亿美元股票和债券，超过了台湾4,000亿美元的外汇储备。再譬如韩国，外国投资者持有近4,500亿美元韩国股票和债券，远远高于其3,040亿美元的外汇储备。

而在新西兰和马来西亚，外资持有的股票和债券规模也超过其外汇储备。

因此，若西方主权债危机导致外资突然撤离前述亚洲国家，就可能出现类似2008年雷曼兄弟破产後的情况。

美国总统奥巴马周日宣布，国会两党就债务上限达成协议，这看来在短期内淡化了美债违约的风险。但下一个需要担心的是，目前有越来越多的欧洲国家难以低息融资。

西班牙和意大利近几周公债标售利率大幅上升，这令人担心欧元区债务危机可能不限于希腊、爱尔兰和葡萄牙。

尽管亚洲持有的美国政府债超过欧债，但亚洲在民间融资方面，更依赖于欧洲银行而非美国银行。

因此，一旦欧洲危机恶化，欧洲银行就可能突然撤回融资。

瑞信驻新加坡经济学家普里奥-万德斯福德(Robert Prior-Wandesforde)称，西方“很可能”出现又一轮银行业危机，这很容易引发亚洲信贷紧缩。

他指出，万一西方出现银行业危机，香港、新加坡、台湾和韩国是亚洲风险最高的四个经济体，而整个亚洲则将因全球信心和需求下滑而受冲击。

但只要西方国家能成功避免再陷危机，就会有更多外国投资资金流入亚洲，因亚洲经济增长强健，且公共财政状况良好。(完)