(重温稿)《台湾利率预测》8月短票利率区间料在0.85-0.87%,发行量恐持续偏低

* 8月短票利率区间主要料在0.85-0.87%

* 初级发行量不增,供需状况料难令利率走升

记者 张雅菁

路透台北8月2日电---在初级发票量恐无起色下,交易商估计,8月提存期短票利率主要将落于0.85-0.87%,除非有意外的大型松紧因素,否则难脱7月区间.

交易商指出,8月提存期例行松紧因子如央行存单,公债及国库券发行到期,变化并不大,而企业持续派发股利,或令银行间对于周转金调度较为保守,但整体市场资金水位并不会因此明显降低.

然而短票发行量持续低档,而30天期短票利率已爬升至央行30天期存单水准,银行间对于买票意愿不差,预期这样的供需状况,反而将令短票利率区间暂难有所突破.

"我们也希望利率上去,因为那代表发行量上去,但我不觉得会有这种乐观状况,"一票券商人士称.

据路透在周二访查,市场人士预期8月提存期主要成交利率将持平上月的0.85-0.87%,而若零星几天资金偏紧,利率可能也不易突破0.88%的大型行库利率.

由于台股起伏不稳,降低相关发票融资需求,且银行间冲刺企业放款,短票发行量在4-6月呈现逐月下滑的情况.6月底透过票券保管结算交割系统发行的短期票券馀额为7,477亿台币,3月底时为8,123亿.

对于短票利率的未来走势,银行人士亦指出,在主计处下修今年全年经济成长率及物价成长率後,央行升息循环将持续至何时,将为另一关注焦点.[ID:nCT0471295]

8月提存期共有约3.4兆台币的央行存单到期,另有413亿台币公债还本付息、193亿台币的国库券到期.

至于紧缩因素则有一期30年公债标售,金额总计300亿台币,及发行300亿国库券.另央行将在旬初例行标售1,000亿台币的一年期存单.

主要大型企业发放现金股利的时程为台塑(1301.TW)金额416亿、南亚塑(1303.TW)金额369亿、及中华电信(2412.TW)金额428.5亿等等.(详细资金变化一览表请见[ID:nCT0471123])

交易商指出,交通部持股比重约56%的中华电信,股利发放後将会缴库,因此8月17日派发日或有紧缩效果,其馀多数企业股利派发则可能会是先紧後松的效果.

以下为各金融机构对8月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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中华票券 0.85 0.87

国际票券 0.85 0.87

大型票券商 0.85 0.87

大型本地银行 0.86 0.88

中华邮政 0.86 0.88

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预估中值 0.85 0.87 (完)

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