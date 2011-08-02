〔亚洲能源〕马来西亚政府下令巨型储油油轮撤离巴西古当港口

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月2日电---业内人士周二表示,马来西亚政府已要求在巴西古当(Pasir Gudang)港口使用巨型油轮储油的泰山石化(1192.HK)和其它运输公司在月底前将油轮移走,不过原因不详.
目前有多达八艘巨型油轮停泊在巴西古当港口.这些油轮共计能储存多达1,600万桶石油.
一位使用巴西古当港口的业内人士表示,马来西亚政府已经要求运输公司将他们的巨型油轮转移至Tanjung Pelepas港口或邻近其它港口.
马来西亚向运输公司发放有效期两年的运营许可,允许他们将巨型油轮停靠在巴西古当港口,不过,这些区块有时会转租给其他公司以牟利.
"我不知道他们为什麽会被要求离开,但可能与运营许可证的纠纷有关,"前述业内人士表示.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。