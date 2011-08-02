〔亚洲能源〕马来西亚政府下令巨型储油油轮撤离巴西古当港口

路透新加坡8月2日电---业内人士周二表示,马来西亚政府已要求在巴西古当(Pasir Gudang)港口使用巨型油轮储油的泰山石化(1192.HK)和其它运输公司在月底前将油轮移走,不过原因不详.

目前有多达八艘巨型油轮停泊在巴西古当港口.这些油轮共计能储存多达1,600万桶石油.

一位使用巴西古当港口的业内人士表示,马来西亚政府已经要求运输公司将他们的巨型油轮转移至Tanjung Pelepas港口或邻近其它港口.

马来西亚向运输公司发放有效期两年的运营许可,允许他们将巨型油轮停靠在巴西古当港口,不过,这些区块有时会转租给其他公司以牟利.

"我不知道他们为什麽会被要求离开,但可能与运营许可证的纠纷有关,"前述业内人士表示.(完)