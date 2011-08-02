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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 17:54 BJT

〔中港股市〕双双收低,受全球经济成长忧虑重燃打压

* 恒指跌1.1%,沪综指跌0.9%

* 围绕全球经济成长的忧虑重燃,令成交量下跌

* 财报不太可能提振银行股,因市场人气消极--分析师

* 大盘股拖累沪市全面下跌

路透香港8月2日电---香港股市周二全面下跌,此前全球制造业数据不振,再次引发对全球经济成长的忧虑,并伤及成交量,可能限制上半年财报带来的任何提振.

美国制造业增幅放缓,加上欧洲及中国的数据都显示制造业活动增幅为两年来最慢.同时,即将获批的美国债务协议几乎未给市场带来慰藉.

恒生指数.HSI收低1.1%,报22,421.5点,受中资股拖累.恒生国企指数.HSCE大跌2.1%.

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