〔中港股市〕双双收低,受全球经济成长忧虑重燃打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指跌1.1%,沪综指跌0.9%
* 围绕全球经济成长的忧虑重燃,令成交量下跌
* 财报不太可能提振银行股,因市场人气消极--分析师
* 大盘股拖累沪市全面下跌
路透香港8月2日电---香港股市周二全面下跌,此前全球制造业数据不振,再次引发对全球经济成长的忧虑,并伤及成交量,可能限制上半年财报带来的任何提振.
美国制造业增幅放缓,加上欧洲及中国的数据都显示制造业活动增幅为两年来最慢.同时,即将获批的美国债务协议几乎未给市场带来慰藉.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。