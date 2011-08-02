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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 18:17 BJT

《外汇动态》亚洲央行有望再次因买入欧元/美元而获利

0914GMT---亚洲主权买家再度买入欧元和欧元区二线国家债券.这并不是个陌生现象,且鉴于中国已明确表示对欧元区的投资意向,不应对此大惊小怪.

那就是说,投机客趁欧元区债券利差大幅走阔的机会,正卖出欧元.

考虑到外储多元化可能带来巨大资金流,亚洲央行将需要逆市操作,才能找到他们需要的流动性.

根据最近几个月的交易判断,欧元/美元EUR=看来很可能最终反弹.

一旦有足够的投机客卖出空仓,欧元的上涨时机将会来临.目前已有传闻称,在1.4240和1.4285上方挂有欧元止损单.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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