《独家新闻》美国6月小企业贷款跃升至逾三年高位--PayNet

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月2日电---PayNet周二公布的数据显示,美国6月小企业贷款跳增至逾三年最高水平,暗示美国经济复苏或许即将来临.
PayNet表示,6月汤森路透/PayNet小企业贷款指数较上年同期上升25%,5月升幅修正後为28%.该指数用于衡量对美国小企业的整体融资情况.
该指数目前处于2008年4月以来最高位.(完)
--编译 艾茂林;审校
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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