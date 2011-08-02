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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 18:17 BJT

《独家新闻》美国6月小企业贷款跃升至逾三年高位--PayNet

路透芝加哥8月2日电---PayNet周二公布的数据显示,美国6月小企业贷款跳增至逾三年最高水平,暗示美国经济复苏或许即将来临.

PayNet表示,6月汤森路透/PayNet小企业贷款指数较上年同期上升25%,5月升幅修正後为28%.该指数用于衡量对美国小企业的整体融资情况.

该指数目前处于2008年4月以来最高位.(完)

--编译 艾茂林;审校

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