(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带软,明日提存期底料有消化余钱需求

* 短率大致稳中带软,各家部位小多小缺

* 明日提存期底料消化余钱机率偏高

记者 张雅菁

路透台北8月2日电---台湾银行间短期利率周二稳中带软,银行间调整准备金积数进入尾声,各家部位小多小缺,市场颇为平静.预期明日提存期最後一日应可顺利度过.

市场交易人士表示,尽管昨日当日超额准备负443亿台币,但累计超额准备逾3,000亿台币,仍比上提存期底时的2,228亿高出不少,加以明日还有约2,300亿台币央行存单到期,预期提存期底最後一天市场上消化资金的需求可能会稍高于找钱.

"昨天当日准备负很多,应该是在调积数,之前正太多了...;很少听到有人缺钱的,"一公股银行人士称.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.380%,上日在0.392%;区间为0.286-0.760%,上日在0.286-0.810%.

2-7天拆款利率区间在0.379-0.810%,上交易日在0.379-0.820%.至于央行委托大型银行代收隔夜资金利率维持在0.379%.

浏览银行间提存期底累计超额准备历史数据,请点选[ID:nCT0462573]

**短票利率偏软**

短票方面,由于初级市场发票量偏少,票券商表示,银行间欲拿余钱买票来消化积数,反而让次级市场稍有供不应求的情况,银行间相对较为愿意接受低档利率.

他们表示,若明日发行量还是没有起色,次级市场利率料仍偏软.

"会有一些消化积数的效应,已经有银行来框明天的票,"一老票券商人士称.

30天期内短票主要利率大致在0.86-0.87%,同上日,但低档成交量增加.

台湾央行今日共发行936亿台币存单.相较存单到期金额356亿,存单发行馀额增加580亿.[TW/MMTCN]

央行今日稍早宣布,将于本周五(5日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币,下周一发行.上个月例行标售时的加权得标利率为1.049%.[ID:nCT0465179]

本周将到期存单金额依序为周三2,290亿,周四新提存期开始,为654亿、周五为1,348亿.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负634亿台币,累计超额准备为2,438亿台币,加计前期1%的超额准备为3,773亿台币.

**公债附买回利率稳中趋升**

债市同业附买回(RP)利率稳中趋升.今日有300亿台币公债交割,见寿险业赎回较多,不过月初资金陆续回流,一进一出间,虽使部分交易商略感趋紧,但要补齐缺口也不是太难.

交易商指出,各家机构资金进出不一,有些证券商为顺利完成调度,只能被迫接受区间高档的成交利率,令附买回利率主要成交区间的上缘微幅垫高.不过,整体市场资金供需尚能打平.

"上星期(月底)没有像预期那麽紧,情形一直延续到这星期,供需平平而且变化不大."一位证券商交易员说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,上日则在0.65-0.67%.

此外,台化(1326.TW)今日发放现金股利,金额427亿台币.交易商对此表示,因已提前准备,影响并不大.(完)