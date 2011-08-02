〔中国债市〕强化企业债存续期监管,重组须持有人会议同意--国家发改委

路透北京8月2日电---中国国家发展和改革委员会近日发文,加强企业债存续期监管,规范企业资产重组程序,发债企业在债券存续期内进行资产重组,其方案必须经债券持有人会议同意等内容.

周二刊登在国家发改委网站上的通知印证了路透上周五的消息.[ID:nCN1863695]

"随着发债主体不断增多,加强债券存续期监管,保护债券持有人权益,促进债券市场健康发展,是当前各级发展改革部门需要上下配合、认真做好的一项重要工作."发改委称.

通知还要求,重组方案应报送国家发改委备案,省级发展改革部门要对企业债券发行人的重组过程进行监管,督促发行人按照合规的程序进行资产重组并履行相关义务.

通知并指出,企业债券募集资金必须按用途使用,确需改变募集资金用途的,应经债券持有人会议法定多数通过,投向符合国家产业政策,并经省级发展改革部门同意後方可实施,同时还要及时进行信息披露并备案.

在企业偿债能力方面,发改委要求地方发改委应建立企业债券偿债动态监督机制.在当地债券发行人偿还本息前六个月与发行人进行沟通,督促做好偿还本息准备.

中国债市中的信用债,泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.(完)

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