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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 18:23 BJT

〔亚洲橡胶〕8月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 379.1 28 377.1 1

9月 382.5 63 380.4 4

10月 382.0 84 379.8 8

11月 382.9 144 381.0 14

12月 385.1 3157 382.9 289

1月 387.2 7594 385.1 690

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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