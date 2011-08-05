更正:《热点透视》航母转向并非易事,汇丰需要一些时间来证明(8月2日)

(更正:译文有误,最後一段应改为在略高于"净值"的水准交投,非"面值")

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 许娜

路透伦敦8月1日电---汇丰正在证明其是一艘慢慢转航的航母.5月,这家贷款巨头的行政总裁欧智华制定了一项战略目标,即令股东权益报酬率达到12-15%.要想实现这个目标,必须营收录得增长,同时还要削减成本.而从汇丰的中期财报来看,至少目前,重点将在後者.

汇丰上半年股东权益报酬率为12.3%,意味着欧智华已经达到了他的目标.但是,这个数字并未把更为严格的巴塞尔III资本规则考虑在内.如果新资本规则已经完全生效,那麽汇丰的股东权益报酬率仅有10.2%.这意味着,要想实现此目标,那麽该行的年度税前利润还需增加40亿-50亿美元.

当前环境下,实现内生增长似乎很难.这点从汇丰上半年净营业收入与上年同期持平,仅为357亿美元便可见一斑.虽然汇丰旗下投资银行因固定收益交易下滑受到的冲击小于部分同业,但其坏账仍牢牢守在高位,而且欧洲业务的税前利润也受到欧元区债务危机的冲击.在全球利率开始上升前,汇丰的储蓄业务仍将拖累其营收.

5月时,对于如何实现削减成本25亿-35亿美元目标的计划,欧智华还讳莫如深.现在,他更加明确了此计划:汇丰今年迄今已经裁减了5,000个职位,此外从目前到2013年止,还将再裁掉2.5万个岗位,占其当前全球员工总数的逾8%.

这看起来或许是个极端的做法.不过,要想实现另一个重要目标,即将成本与总收入之比降至48-52%,欧智华需要做的,不止是削减办公预算那麽简单.该比率已连续三个季度下滑,意味着汇丰目前取得了一些进展.但考虑到薪资上涨,尤其在新兴市场更是如此,上半年为57.5%的成本与总收入之比,仍高于上年同期水准.

即使8月1日飙涨5%,汇丰股价仍仅在略高于净值的水准交投.若想进一步改善该行估值,欧智华需要提供更多证据,表明其正履行承诺.(完)