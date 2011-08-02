〔伦敦美债〕公债价格上涨,因经济增长忧虑打压股市

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月2日电---指标美国公债收益率周二触及八个月低点,因对于美国乃至全球经济增长步伐的担忧促使投资者抛售股票,将资金转至债券市场.未来几日这种趋势料将持续下去.
而对于欧元区债务危机的担忧加大了美国公债的魅力,即便是美国面临AAA主权评级被下调的风险.
对冲基金和资产组合经理仍低配美国公债,但交易员表示,对于美国经济状况的担忧重燃,意味着或许会有更多资金配置到债市.
"(我们看到)有来自官方机构和许多中长期资金大户的买盘...目前市场投机活动不是很多,"一位在伦敦的交易员说.
指标10年期公债价格上涨18/32,收益率US10YT=RR报2.688%,创下八个月来最低水准.30年期公债价格跳升25/32,收益率US10YT=RR报4.046%,也创下11月初以来的最低.
一些交易员和策略师预计,未来几个交易日10年期公债收益率将向去年11月初触及的2.50%靠拢,如果本周稍晚的经济数据不佳的话.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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