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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 19:34 BJT

〔美股业绩〕辉瑞第二季获利增长,因动物药品营收增长

路透纽约8月2日电---辉瑞(Pfizer)(PFE.N)周二公布第二季获利增长,因动物保健药品营收增长帮助抵消核心药品业务营收下滑的影响.

辉瑞公布第二季获利26.1亿美元,合每股盈馀(EPS)0.33美元,上年同期分别为24.8亿美元和0.31美元.

扣除特殊项目,辉瑞每股盈馀0.60美元.汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估辉瑞每股盈馀为0.59美元.

公司全球营收为169.8亿美元,符合分析师预估.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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