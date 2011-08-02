〔美股业绩〕辉瑞第二季获利增长,因动物药品营收增长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月2日电---辉瑞(Pfizer)(PFE.N)周二公布第二季获利增长,因动物保健药品营收增长帮助抵消核心药品业务营收下滑的影响.
辉瑞公布第二季获利26.1亿美元,合每股盈馀(EPS)0.33美元,上年同期分别为24.8亿美元和0.31美元.
扣除特殊项目,辉瑞每股盈馀0.60美元.汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估辉瑞每股盈馀为0.59美元.
公司全球营收为169.8亿美元,符合分析师预估.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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