(重温稿)〔香港个股〕长江基建称收购Northumbrian後负债率升,惟不影响融资能力

* 长江基建称净负债比率将升至19%

* 公司仍有很多方法筹资来应付未来可能收购

* 仍对超过20个海外投资项目进行研究

* 长江基建收盘逆市涨3%,盘中并创历史新高

记者 雷美珍/方蕊

路透香港8月2日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建集团(1038.HK)周二表示,收购英国水务公司Northumbrian WaterNWG.L後,公司净负债比将由收购前的零水位,上升至19%;惟公司仍有很多方法筹资来应付未来一旦出现的收购.

长江基建执行董事兼副主席叶德铨在记者会上表示,公司将动用6亿英镑的过桥贷款(bridge loan)以及2-3亿英镑内部现金来应付是次收购.因此预计,交易完成後公司的净负债比率将升至19%.按应占40%权益计算,长江基建在这项交易出资约9.6亿英镑.

为应付收购,上月中长江基建透过配售新股集资约4亿美元,而公司重申,目前仍对超过20个投资项目进行研究.

对于未来的融资空间,叶德铨说,"公司有很多方法筹集资金."

长江基建董事总经理甘庆林并称,预期收购Northumbrian之交易有可能在10月交割.

稍早长建夥同母公司长江实业(0001.HK)和李嘉诚基金会组成合资财团,以每股4.65英镑收购Northumbrian Water全数股权,此收购价较後者周一收盘价4.494英镑溢价3.5%.[ID:nCH0071183]

该桩收购案作价逾24亿英镑,创下今年以来最大宗的英国上市公司收购案.

Northumbrian Water为英格兰及威尔斯10项受规管供水及污水处理业务之一,截至今年3月底止年度的除税及非经常性项目後纯利为1.784亿英镑.

**长建盘中曾创新高**

长建收盘逆势大涨3.01%至46.15港元,盘中创历史新高47.25港元,过去一个月来上扬10.89%.恒指.HSI周二则收跌1.07%.

分析师相信,由于长江基建已将原持有的Cambridge Water售予汇丰控股(0005.HK),因此很大机会获得有关部门批准此宗交易.

"交易作价公平合理.就对长江基建的盈利影响,则难以媲美去年的英国电网资产交易."标准普尔分析师Lorraine Tan称.

汇控集团行政总裁欧智华在汇控的记者会上亦提及,收购Cambridge Water是协助长江基建竞购Northumbrian的一项安排,汇控稍後会将之转售.

长江基建是次罕有地夥拍长实收购Northumbrian,这亦是长实首度投资海外基建项目.

甘庆林表示,公司在投资不同项目时,均考虑不同的合作夥伴,例如去年10月联同电能实业(0006.HK)收购英国电网资产;2004年夥拍长江生命科技(0775.HK)进军澳洲水处理业务.他同时兼任长实副董事总经理.(完)

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