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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 20:31 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小幅下跌,多空因素相互博弈

路透雅加达8月2日电---周二马来西亚棕榈油期货小幅收低,对全球经济担忧以及原油价格下跌抵消产出减少以及近期需求改善预期的影响.

指标10月棕榈油期约KPOc3收低0.3%,报每吨3,113马币(林吉特),盘中一度上探3,130马币.

成交量为11,213口,周一为11,313口.

"市场静待新的消息,"印尼一交易员称,"棕榈油基本面有支撑,出口佳好以及产出减少."

"不过原油和其他外部因素再次影响市场."

船货调查机构Societe Generale de Surveillance称,7月马来西亚棕榈油出口增长13.5%至1,628,688吨.

美国11月豆油合约SX1下跌,而中国大连商品交易所2012年5月豆油合约DBYK2持平.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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