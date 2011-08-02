〔马来西亚期市〕棕榈油期货小幅下跌,多空因素相互博弈

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达8月2日电---周二马来西亚棕榈油期货小幅收低,对全球经济担忧以及原油价格下跌抵消产出减少以及近期需求改善预期的影响.
指标10月棕榈油期约KPOc3收低0.3%,报每吨3,113马币(林吉特),盘中一度上探3,130马币.
成交量为11,213口,周一为11,313口.
"市场静待新的消息,"印尼一交易员称,"棕榈油基本面有支撑,出口佳好以及产出减少."
"不过原油和其他外部因素再次影响市场."
船货调查机构Societe Generale de Surveillance称,7月马来西亚棕榈油出口增长13.5%至1,628,688吨.
美国11月豆油合约SX1下跌,而中国大连商品交易所2012年5月豆油合约DBYK2持平.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。