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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 20:42 BJT

〔表格〕美国6月个人支出较上月下滑0.2%,为2009年9月以来首次下滑

路透8月2日电---美国商务部周二公布:

* 美国6月个人所得增长0.1%(预估为增长0.2%),5月为增长0.2%(前值为增长0.3%)

* 6月个人支出较上月下滑0.2%(预估为增长0.2%),5月为增长0.1%(前值为持平)

* 6月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下滑0.2%(5月为增加0.2%)

* 6月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期增长2.6%,5月为增加2.6%(前值为增长2.5%)

* 6月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(市场预估升0.2%),5月为增长0.2%(前值为增长0.3%)

* 6月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%,5月为增长1.3%(前值为增长1.2%)

* 6月实质个人支出持平于5月,5月修正後为萎缩0.1%(与前值相符)

* 6月个人支出出现2009年9月以来首次下滑

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