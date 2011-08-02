〔表格〕美国6月个人支出较上月下滑0.2%,为2009年9月以来首次下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月2日电---美国商务部周二公布:
* 美国6月个人所得增长0.1%(预估为增长0.2%),5月为增长0.2%(前值为增长0.3%)
* 6月个人支出较上月下滑0.2%(预估为增长0.2%),5月为增长0.1%(前值为持平)
* 6月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下滑0.2%(5月为增加0.2%)
* 6月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期增长2.6%,5月为增加2.6%(前值为增长2.5%)
* 6月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(市场预估升0.2%),5月为增长0.2%(前值为增长0.3%)
* 6月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%,5月为增长1.3%(前值为增长1.2%)
* 6月实质个人支出持平于5月,5月修正後为萎缩0.1%(与前值相符)
* 6月个人支出出现2009年9月以来首次下滑
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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