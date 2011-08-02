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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 21:00 BJT

〔美国数据〕7月30日止当周连锁店销售较上年同期增长4.5%--Redbook

路透纽约8月2日电---Redbook Research周二公布的报告显示,7月30日止当周美国连锁店销售较上年同期增长4.5%.

2011年7月连锁店销售料较上年同期增长4.3%,较前月下滑0.5%.(完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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