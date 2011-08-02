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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 21:19 BJT

〔美国热股〕Molson Coors公布的季度获利逊于市场预期,股价盘前下跌

路透纽约8月2日电---Molson Coors Brewing Co(TAP.N)周二公布的季度获利逊于市场预期,受累于销量疲弱和商品成本上升.

周二盘前,Molson Coors下跌1.4%报44美元.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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