〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,Samsung Total高价格买入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月2日电---周二亚洲石脑油价格处于两周低位,裂解价差跌至四日低点,但韩国现货价格上涨,不过仍处于贴水状态.
Samsung Total买入2.5万吨9月上半月运抵的公开规格石脑油,成本加运费价每吨较日本现货报价低0.50美元.
上周五韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入10万吨石脑油,价格为贴水1.00美元.
交易商称,尽管用于芳香族产品生产的重质石脑油吃紧,但主要用于生产乙烯的公开规格石脑油情况则不一样.
不过涨势能持续多长时间的疑问仍存,一些交易员仍退市观望.
日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌23.00美元,至每吨990.00美元,为7月19日以来最低.
9月下半月和10月下半月互换价差连续第三个交易日持于1美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌0.88美元至每吨升水118.88美元,为上周三以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 989.50/990.50 1013.00 -23.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 107.56/107.66 110.21 -2.60
8月石脑油互换NAF-1M-S 988.25/990.25 1014 -24.75
9月石脑油互换NAF-2M-S 988.00/990.00 1014 -25.00
97号现货汽油GL97-SIN 129.35/129.45 132.20 -2.80
95号现货汽油GL95-SIN 127.25/127.35 129.65 -2.35
92号现货汽油GL92-SIN 123.80/123.90 127.10 -3.25
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.19/16.29 16.89 -0.65(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。