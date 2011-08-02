〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日上涨,8月/9月跨月价差在4美元上方

路透新加坡8月2日电---亚洲燃料油周二连续第二日大幅走坚,尤其是前三个跨月价差合约,因对于9月/10月和10月/11月的买兴飙升,每个合约的成交量均超过10万吨.

近月9月裂解价差也走坚,升至逾一个月高位,报每桶贴水窄于6.00美元,因原油价格下跌之际买家蜂拥入市,预期未来基本面会很强劲.

一位在新加坡的西方交易员说:"买家重回市场.交投活动向远月延伸,因8月和8月/9月合约将很快到期,大约在两周时间内,且近月合约缺乏流动性."

8月/9月收盘後最新的买价/卖价报每吨4.25/4.50美元,创下7月1日以来即期跨月价差合约的最高水平.

燃料油8月供需基本面受缺少中东供给的支撑,尤其是来自伊朗的供给更是缺少.与此同时西方套利船货流入量也连续第三个月低于平均水平.

9月裂解价差大涨1.86美元至每桶较迪拜原油贴水5.93美元,创下逾一个月来最高.10月裂解价差跳升1.75美元至贴水6.74美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 683.50 683.75 683.63 689.15 -5.52 -0.80

现货380CST燃料油 FO380-SIN 676.00 676.50 676.25 681.63 -5.38 -0.79

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 679.00 681.00 680.00 685.00 -5.00 -0.73

380CST船用燃料油升水 3.00 4.50 3.75 3.38 0.38

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.10 3.50 3.30 2.50 0.80 32.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 4.40 4.20 3.60 0.60 16.67 (完)