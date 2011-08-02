〔国际油市〕亚洲柴油裂解裂解价差从一个半月高位回落

路透新加坡8月2日电---亚洲柴油裂解价差从一个半月高位下跌,来到两日低点,因交易员将目光越过台塑石化.後者与周一宣布供给遭遇不可抗力.

台塑石化日产54万桶的炼厂仍旧关闭.

一位交易员说:"除非该炼厂关闭逾一个月的时间,否则短期内市场不缺供给.在日本和韩国供给充足的情况下,买家应能够染指船货."

在3月11日遭遇大地震之後,日本的炼厂一直在提高产能利用率并恢复产量.

9月柴油裂解价差下跌0.92美元至每桶19.16美元,创下上周五以来的最地.

8月航煤裂解价差下跌0.99美元至每桶20.95美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 130.15 130.35 130.25 134.15 -3.90 -2.91

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.40 128.60 128.50 132.40 -3.90 -2.95

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.40 129.60 129.50 133.05 -3.55 -2.67

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.55 130.75 130.65 134.10 -3.45 -2.57

8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.85 132.75 -3.90 -2.94

9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.32 133.18 -3.86 -2.90 (完)