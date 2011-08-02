《美股动态》金和银ETF上涨,因避险资产上升

1041ET---贵金属上市交易基金周二上涨,因投资者愈发担心欧洲债信危机蔓延及美国经济增长,燃点了投资人对避险资产的兴致.

iShares Gold Trust (IAU.P)及SPDR Gold Trust (GLD.P)均劲扬逾1%,至其本年迄今的最高位.iShares ETF攀升1.1%,报15.99美元,SPDR ETF扬升1.1%,报159.49美元.iShares Silver Trust (SLV.P)大涨2%.

周二金价今年第九次刷新纪录高位,且一直在稳定的上行轨道,因全球经济不确定性燃点了投资者对贵金属的兴致.现货金XAU=升1.2%,报每盎司1,637.80美元,日内稍早创下纪录高位1,640.39美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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