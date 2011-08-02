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债券 | 2011年 8月 2日 星期二 23:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.070%,投标倍数为4.72

路透华盛顿8月2日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.070

中值 0.060

低值 0.000

投资 0.071

价格/得标

价格 99.994556

高值得标比率 45.27%

投标倍数 4.72

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 23,000,047,900

总投标 108,612,095,900

竞争性投标得标 22,802,119,000

非竞争性投标得标 197,928,900

FED附加 3,781,546,000

发行细节

发行日 2011/08/04

到期日 2011/09/01

CUSIP码 9127953F6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--整理 李军;审校 利棣儿

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