〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及两个月高位,兑美元走软

* 欧元兑英镑跌至两个月低位,受累于欧元区债务忧虑

* 英镑兑美元走软,尽管建筑业PMI数据强于预期

* 分析师料欧元/英镑支撑位在约0.87英镑

路透伦敦8月2日电---英镑兑欧元周二触及两个月高位,因对欧元区二线国家债务问题的担忧重燃以及危机扩散至诸如西班牙和意大利等国的风险拖累欧元全面走软.

尽管兑欧元上扬,英镑兑走强的美元回落,英国建筑业PMI数据强于预期也未能提振英镑.

欧元/英镑EURGBP=D4跌至0.8699英镑,为5月31日以来首见,但交易商称,英镑因0.87英镑附近出现亚洲和公司买盘而寻获支撑.伦敦市场尾盘,欧元/英镑日内小跌,报0.8745英镑.

分析师称,葡萄牙、西班牙和意大利等欧元区国家信贷违约保险成本攀升早盘重创欧元,令英镑受益,尽管一系列疲弱的经济数据显示经济复苏迟滞.

欧元稍後削减跌幅,但仍然走软,随着美国立法者在最後时候就上调债务上限达成协议後,美国债务危机不再是市场关注焦点,对欧元区债务问题的担忧重燃.

欧元/英镑徘徊在0.8702英镑的关键技术支撑区间,此为自3月以来基本得以坚守的100周移动均线切入位.法国巴黎银行的汇市策略师Kiran Kowshik称,一周收盘位跌至该水平之下将暗示欧元/英镑会进一步走低.

技术分析师称,跌至该水平之下,欧元支撑位见200日移动均线切入位0.8665英镑.

英镑兑美元GBP=D4回落0.1%,报1.6270美元.盘中跌至1.6244美元的低位,但来自欧洲账户的需求扶助推升英镑至略高于位于100日移动均线切入位1.6257美元的技术支撑位的水平.

部分交易商称,有关亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建集团(1038.HK)周二收购英国水务公司Northumbrian WaterNWG.L的消息支撑英镑.

MARKIT/CIPS称,英国7月建筑业PMI虽微降至53.5但高于预估的53.0,成长步伐仍强劲.但该数据对英镑的提振有限,因建筑业仅占英国经济的不足10%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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