〔欧元债市〕意大利公债收益率攀升,因市场担忧全球经济

* 意大利和西班牙公债收益率攀升至14年高位

* 对全球成长的忧虑促使投资者寻求避险

* 德国公债收益率跌至近九个月来最低

路透伦敦8月2日电---意大利公债收益率周二攀升至14年高位,因对全球经济成长前景的担忧促使投资者买入安全资产避险.

在周一欧洲公布低于预期的制造业数据後,更多疲弱的美国数据促使投资者抛售包括股票在内的风险较高资产.

在旨在防止欧元区债务危机扩散的协议达成後不到两周,西班牙,尤其是意大利公债承压.目前市场忧虑主要集中在西班牙和意大利公债上,因其债务规模庞大.

美国近期通过的削减预算协议可能进一步损及全球经济复苏,这将成为原本已脆弱的欧元区经济复苏的又一个绊脚石.

分析师称,全球经济受损将令欧元区二线国家经济遭受重创,损及其摆脱越来越无法长期承受的债务负担的努力,令其逆转时运的可能性微乎其微.

这可能也将增加欧元区外围公债收益率的上行压力,令这些国家在金融市场融资的成本与日俱增.

10年期意大利和西班牙公债收益率大幅攀升,超过近期高位至1997年以来最高,与可比德债收益率差触及欧元面市以来最阔.

五年期意大利公债收益率IT5YT=TWEB升至与可比西班牙公债相同的水平,暗示对意大利财务状况一度强韧的信心已大大消退.

分析师预计,这两个国家的借贷成本将持续攀升,可能给本周稍後的西班牙公债标售造成困难.

寻求避险的投资者纷纷买入德债,将10年期德债收益率推至近九个月最低水平,令10年期德债收益率在至少半个世纪以来首次跌至通胀水平之下.

美国参众两院已投票通过上调举债上限的议案,目前已送交奥巴马签署.(完)

--编译 母红;审校 李军

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