〔美国债市〕CMBS市场走弱,因拖欠率上升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约8月2日电---商业地产支持证券(CMBS)周一在美国上调举债上限的协议达成後表现强劲,但周二迅即回软,因经济忧虑再次成为焦点,Trepp在报告中写道.
"(周一)美国制造业数据弱于预期的消息出布後,市场很快回落.不过,不像股市那般,CMBS市场当日收升,"报告说.
整体而言,超高级CMBS较互换利差收窄1个基点,成交清淡.指标GSMS 2007-GG10 A4收报245个基点,较互换日内收窄2个基点.
以月度来看,市场弱势从5月底开始,且在6月加剧而且情况持续.利差全线扩宽,特别在较远年期的利差扩宽程度更大,2006年和2007年券种走弱.
总体说,超高级CMBS利差扩宽20-30个基点,在7月,指标GSMS 2007-GG10 A4债券报250个基点,和互换的利差较月初时扩宽40个基点.
最新的消息包括了月度CMBS拖欠率读数超过之前的纪录.7月,CMBS的美国商业房地产贷款拖欠率急升51个基点至9.88%,此为CMBS市场历来最高的拖欠率.
一年前,该拖欠率为8.71%,六个月前为9.39%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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